İstanbul’da bir taksici, başına gelen ilginç olayı kayıt altına aldı.
Arap müşterisiyle 22 saat yolculuk yaptığını belirten taksici, paylaştığı görüntülerde taksimetrenin de 38 bin 565 TL'ye ulaştığını gösterdi.
'YEMEK DE ISMARLADI, OTEL DE AYARLADI'
Taksici, yolculuğun detaylarını paylaşırken, müşterisinin kendisini adeta misafir gibi ağırladığını anlattı.
İstanbul’dan başlayan seyahatin İzmir’e kadar uzandığını belirten şoför, “Müşterim sağ olsun, yol boyunca bana yemek ısmarladı, konaklama için otel bile ayarladı. 22 saat boyunca taksimetrem açık kaldı, hala da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.