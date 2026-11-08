İstanbul'da gerçekleştirilen ve uluslararası boks kamuoyunun yakından takip ettiği WBC Silver ağır sıklet unvan mücadelesi, büyük bir heyecana sahne oldu. Türk boksör Umut Çamkıran, zorlu kemer randevusunda Fransız rakibi Mourad Aliev karşısında ringe çıktı.

Kıran kırana geçen ve tarafların birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı kritik müsabakanın son raunduna kadar büyük çekişme yaşandı. Hakem heyetinin puanlama sonuçlarına göre karşılaşmanın galibi Mourad Aliev olarak ilan edildi. Ancak gecenin asıl gündemi, maçın bitiş zilinin ardından patlak veren büyük skandal oldu.

TARAFTARLAR RİNGİ BASIP SALDIRDI

Şampiyonluğun ilan edilmesinin hemen ardından Mourad Aliev'in tribünlerdeki Türk taraftarlara yönelik sergilediği alaycı ve kışkırtıcı hareketler, salondaki tansiyonu bir anda zirveye taşıdı.

Yapılan hareket karşısında öfkesine hakim olamayan bazı taraftarlar, güvenlik çemberini ve ring iplerini aşarak içeri girdi. Ringin ortasında Aliev’in üzerine yürüyen öfkeli kalabalık, karşılaşmanın galibine fiziki saldırıda bulundu. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu arbede sırasında boksörün köşesi, güvenlik görevlileri ve organizasyon yetkilileri olayları yatıştırmakta büyük güçlük çekti.