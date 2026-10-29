Türkiye, Cumhuriyet'in ilanının 103. yaşını gururla kutlarken, Türk Tarih Kurumu'ndan (TTK) güne özel tarihi bir çalışma geldi. Kurum, Türk milletinin bağımsızlık yolunda verdiği eşsiz mücadeleyi ve Cumhuriyet'e uzanan süreci özetleyen yeni bir video paylaştı.

TARİHİN KIRILMA ANLARI

Bundan tam 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesi, hazırlanan 2 dakika 50 saniyelik klibe sığdırıldı. Yayınlanan özel videoda, Milli Mücadele döneminin zorluklarına ve Türk tarihinin seyrini değiştiren en kritik kırılma anlarına dikkat çekildi.

"MİLLİ EGEMENLİK" VURGUSU

Görsel dokümanlarla desteklenen klibi resmi iletişim kanallarından bir kutlama mesajıyla birlikte servis eden TTK, bağımsızlık iradesine vurgu yaptı. Kurumun paylaşımında, "103 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin bağımsızlık iradesi ve millî egemenlik anlayışı üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi." ifadeleri kullanıldı.

Mesajın devamında ise Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin tüm kahramanları, şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.