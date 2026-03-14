Türkiye tarih araştırmalarının dünyaca ünlü ismini kaybetti. Prof. Dr. İlber Ortaylı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaptığı araştırmalarla dünya çapınca değer kazanan Ortaylı'nın ölümü sevenlerini ve tarihseverlerin yüreğini yaktı.
HOCASININ YANINA GÖMÜLECEK
İlber Ortaylı'nın vefatının ardından cenazesinin detayları da belli oldu. Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlanacak.
Usta tarihçi için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.
Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde hocası Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yanına defnedilecek.