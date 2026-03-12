Futbolculuğu döneminde Beşiktaş forması da giyen Mustafa Kemal Kılıç, Zonguldakspor ile sezon sonuna dek anlaşmaya vararak teknik direktörlük kariyerinin 43. imzasını attı. 69 yaşındaki Kılıç, daha önce teknik direktör olarak 41 kez imza masasına oturan Yılmaz Vural ile aradaki farkı da açtı.

ADANA VE ŞANLIURFA'DA 7'ŞER DÖNEM

Kılıç, TFF. 3. Lig 3. Grup'ta play-off hesapları yapan Zonguldakspor'un yeni teknik direktörü oldu. Daha önce 26 farklı takımı yöneten deneyimli çalıştırıcının görev aldığı takımlar şöyle:

Adanaspor (7 kez), Şanlıurfaspor (7 kez), Konyaspor (2 kez), Kayserispor (2 kez), Karşıyaka (2 kez), Bucaspor (2 kez), Gaziosmanpaşa (2 kez), Sarıyer, Diyarbekir Spor, Denizlispor, Bayrampaşa, Düzcespor, 24 Erzincanspor, Giresunspor, Kastamonuspor 1966, BB Erzurumspor, Ankaragücü, Bandırmaspor, Kocaeli Birlik, Göztepe, Yimpaş Yozgatspor, Boluspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Sivasspor, Bakırköyspor.