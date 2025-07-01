Türkiye'de uygulanan ekonomik program, yüksek faizler nedeniyle çok sayıda şirketin ucuz finansmana erişmesini güç hale getirirken, peş peşe yaşanan konkordato ve iflaslara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.



Son olarak İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Haziran 2025 tarihli kararı ile Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından Zümrüt Tekstil için iflas kararı verirken, Torbalı merkezli üretim yapan şirkete yönelik alacaklılar toplantısı düzenlenmesine hükmetti.





500'E YAKIN ÇALIŞANI VARDI



Geçtiğimiz yıllarda başlayan zor süreçlerin ardından TMSF'ye devredilen ve icradan satışa çıkarılan Zümrüt Tekstil, ekonomik sıkıntılar gerekçesiyle 350'nin üzerinde çalışanını işten çıkarmıştı. Küçültme stratejisine rağmen borçlarını ödemekte güçlük yaşayan şirket, haziran ayı itibarıyla tamamen iflas etti.

1996 yılından beri üretim yapan ve İzmir'in önde gelen tekstil üreticileri arasında yer alan şirketin batışı, sektördeki endişelerin de artmasına neden oldu. Özellikle 2000’li yılların başından bu yana binlerce kişiye iş imkânı sağlayan firma, hem iç hem de dış piyasada güçlü bir yer edinmişti.





