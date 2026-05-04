

Türkiye'de ekonomik zorluklar yaşayan şirketler arasına bir yenisi daha eklennd. Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ataca Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Başvuruyu değerlendiren Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için geçici mühlet kararı verdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi kapsamında alınan karara göre, 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete 3 ay süre tanındı.

KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi için bir komiser heyeti atadı. Bu kapsamda Adnan Selçuk, Engin Erenler ve Müyeser Kavaklı’dan oluşan heyet, şirketin mali ve idari faaliyetlerini denetleyecek.

YURT DIŞINA ÜRETİM YAPIYORDU

2014 yılında kurulan Ataca Tekstil, örme giyim ve ev tekstili alanında üretim yapıyor. Şirketin ürün gamında özellikle bebek tekstili öne çıkarken, tulum, pijama, uyku tulumu, tişört, kundak, tayt, body gibi giyim ürünlerinin yanı sıra battaniye, havlu, çarşaf, nevresim ve panço gibi ev tekstili ürünleri de bulunuyor.

Ataca Tekstil üretiminin önemli bir bölümünü yurt dışına yapıyordu. Başta Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştiren şirketin, İspanya, İsviçre, İsveç, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç, ABD ve Rusya gibi pazarlarda da aktif olduğu biliniyor.