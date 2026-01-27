Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Erciyes Anadolu Holding bünyesinde tekstil alanında faaliyet gösteren Boyteks Tekstil’in her biri 1 lira nominal değerli 150 milyon adet payı ihale yoluyla satılacak. Satış için belirlenen muhammen bedel 14,3 milyar lira olarak açıklandı.

İHALE 31 MART'TA YAPILACAK

Kapalı teklif alma ve ardından açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale 31 Mart’ta gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 30 Mart tarihine kadar tekliflerini sunmaları gerekiyor. Katılım için belirlenen geçici teminat tutarı 700 milyon lira olarak ilan edildi.

Tekliflerin Türk lirası ve peşin bedel üzerinden verilmesi şart koşulurken, vadeli ödeme ya da dolar ve euro cinsinden ödeme taleplerinin ise sözleşme aşamasında değerlendirileceği bildirildi.