Pandemi sonrasında değişen ekonomi politikaları, dünyanın birçok ülkesinde dev şirketlerin mali darboğaza girmesine neden olurken, tekstil sektöründe yaşanan çalkantıların ardından ünlü giyim markası 'Naf Naf' iflasın eşiğine gelmişti.

Fransız giyim markası, yapılan görüşmelerin ardından tedarikçilerinden biri olan Türk üretici Migiboy Tekstil'e satılırken, yeni bir atılım sürecine giren firma yalnızca bir yıl aradan sonra yeniden iflas tehlikesiyle karşı karşıya.

İFLAS SÜRECİNE GİRDİ

Fashion Network'ten Marion Deslandes'in haberine göre; sendikalar, Naf Naf yönetiminin çalışan temsilcilerine şirketin Bobigny'deki ticaret mahkemesinde kayyımlık işlemlerinin ardından satın alınmasından sadece bir yıl sonra adli kayyımlık başvurusunda bulunduğunu söylediğini açıkladı.

Şirket son olarak Eylül 2023'te kayyuma devredilmiş ve ardından Haziran 2024'te tedarikçilerinden biri olan Türk üretici Migiboy Tekstil tarafından satın alındı.

ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA



Sud sendikası da çalışanların karşılaştığı yeni zorluklardan dolayı üzgündü. Sendika, "Bizim için tek olasılık, ücretler AGS'nin [işçi ücretleri için sigorta planını yöneten kuruluş] kontrolü altına gireceği için maaşımızı zamanında almak için her ay yeniden oflayıp puflamak zorunda kalmak, daha azımız içi boşaltılmış mağazalarda çalışacak ve sonunda yaz tatillerinin ortasında mağaza kapanışları ve yeni bir işten çıkarma dalgasıyla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalacağız" dedi.



Söylentilere göre, 700 çalışanı olan Naf Naf’ın yanı sıra ünlü Fransız giyim mağazaları Camaïeu, Kookaï, Gap France, André, San Marina, Minelli, Pimkie, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, IKKS ve Kaporal da zor durumda.