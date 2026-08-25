Suriye, yıllardır savaş nedeniyle ağır darbe alan tekstil ve hazır giyim sektörünü yeniden canlandırmak için yatırım atağına hazırlanıyor. Ülkede özellikle yabancı sermayenin üretime yönlendirilmesi ve kullanılmayan fabrikaların yeniden faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

2026'nın ilk 6 ayında tekstil ve hazır giyim alanında 234 yatırım başvurusu yapılırken, Türkiye'den şirketlerin de Suriye'ye ilgisi artıyor. Türk hazır giyim sektörünün önemli markalarından LC Waikiki'nin Halep'te üretime başladığı belirtilirken, bazı şirketlerin de yeni fabrika ve makine yatırımlarını değerlendirdiği aktarılıyor.

234 YATIRIM BAŞVURUSU YAPILDI

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Suriye'de bu yılın ilk yarısında tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik 234 yatırım başvurusu gerçekleştirildi. Söz konusu rakam doğrudan kurulacak fabrika sayısını ifade etmiyor. Başvurular arasında yeni tesislerin yanı sıra mevcut fabrikaların yenilenmesi, üretim hatlarının modernize edilmesi ve kapasite artırımı da bulunuyor.

Suriye yönetimi, sektöre yönelik yatırımları finansman, gümrük ve vergi alanındaki teşviklerle desteklemeyi planlıyor. Özellikle savaş döneminde kullanılamaz hale gelen üretim tesislerinin yeniden ekonomiye kazandırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Temmuz ayında düzenlenen NASTEX 2026 tekstil fuarında 25'ten fazla ülkeden 300'ün üzerinde şirketin buluşması da sektördeki yatırım arayışının hızlandığını ortaya koydu.

LC WAIKIKI HALEP'TE ÜRETİME BAŞLADI

Türk tekstil sektörünün önde gelen şirketlerinden LC Waikiki, Suriye'deki yatırımlar konusunda somut adım atan şirketlerin başında geliyor.

Şirketin Halep kırsalındaki El-Rai Sanayi Kenti'nde kurduğu fabrikada üretime başladığı belirtiliyor. Tesiste ilk etapta yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiği, çalışan sayısının önümüzdeki üç yıl içinde 1000 kişiye çıkarılmasının planlandığı aktarılıyor.

Fabrikada üretilecek ürünlerin Suriye iç pazarının yanı sıra ihracatta da kullanılması hedefleniyor.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de 2024 yılı sonunda yaptığı açıklamada, Suriye'de istikrarın sağlanması durumunda ülkeye yeniden yatırım yapabileceklerini belirtmişti. Şirketin daha önce Suriye'de faaliyet gösterdiği ve ülkede üretim yapılmasına yönelik seçeneklerin değerlendirildiği ifade edilmişti.

İSPARKO DA FABRİKA YATIRIMI İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Suriye'ye yönelik yatırım planı yapan Türk şirketlerinden biri de İsparko oldu.

Şirket yöneticisi Ümit Kerim, Türkiye-Suriye iş görüşmeleri kapsamında Suriyeli yatırımcılarla ortaklık kurarak ülkede fabrika açma ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladı. Henüz tamamlanmış bir yatırım bulunmasa da şirketin Suriye'deki üretim imkânlarını araştırması, Türk hazır giyim sektörünün bölgeye ilgisinin arttığını gösteriyor.

TEKSTİL MAKİNELERİNDE DE TÜRKİYE İLGİSİ

Suriye'deki yeniden yapılanma sürecinden yalnızca hazır giyim üreticilerinin değil, tekstil makineleri sektörünün de yararlanması bekleniyor.

Mikrotx'ın Türk yatırımcılarla birlikte Suriye'de tekstil ve iplik fabrikaları kurulmasına yönelik projeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Mersan ve Tumkalıp gibi Türk tekstil makine şirketlerinin de ülkede yeniden kurulacak üretim kapasitesine yönelik iş birlikleri için görüşmeler yaptığı aktarılıyor.

Bu şirketler açısından şu aşamada doğrudan fabrika yatırımı yerine makine, teknoloji ve yatırım ortaklığı seçenekleri öne çıkıyor.

HEDEF YENİDEN TEKSTİL MERKEZİ OLMAK

Suriye yönetimi, tekstil sektörünü yalnızca iç tüketimi karşılayacak bir alan olarak görmüyor. Ülkenin yeniden bölgesel bir üretim ve ihracat merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

NASTEX 2026 kapsamında üretim hatlarının yenilenmesi, yatırım finansmanı, teşvikler, dijital dönüşüm ve ihracata yönelik üretim gibi başlıklar ele alındı.

Ancak sektörün yeniden toparlanmasının önünde önemli sorunlar bulunuyor. Yerli üreticiler, ithal ürünlerin iç pazardaki payının artmasının Suriye'deki üreticiler üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişim sorunlarının yanı sıra yerli üretimi destekleyecek politikaların da hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Savaş öncesinde özellikle Halep ve Şam çevresinde güçlü bir tekstil ve hazır giyim altyapısına sahip olan Suriye, bu kapasitenin bir bölümünü yeniden devreye almayı amaçlıyor. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinden gelecek yatırımlarla ülkenin yeniden önemli bir tekstil üretim merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.