Türkiye'de derinleşen tekstil krizine bir yeni halka daha eklendi. Son dönemde peş peşe gelen konkordato ve iflas haberlerine, Bursa'nın köklü tekstil üreticilerinden Güzeldağ Tekstil de dahil oldu.

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olarak faaliyet gösteren ve Bursa Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük ölçekli üretim yapan Güzeldağ Tekstil Dericilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Şirket ile ortakları Mesut Güzeldağ ve Selçuk Güzeldağ tarafından açılan konkordato davasında, mahkeme kesin mühlet taleplerini uygun bulmadı. Böylece firma için iflas süreci resmen başlatılmış oldu.

KONKORDATO BAŞVURUSU KABUL GÖRMEDİ

İlgili ticaret mahkemesinde görülen dosyada, şirket ve ortaklarının konkordato talepleri İcra ve İflas Kanunu’nun 292 ve 308’inci maddeleri kapsamında ayrı ayrı değerlendirildi ve reddedildi. Karar doğrultusunda daha önce verilen geçici mühlet ve şirket lehine uygulanan tüm koruyucu tedbirler kaldırıldı. Ayrıca konkordato komiserleri kurulunun görevine de son verildi.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme incelemeleri sonucunda Güzeldağ Tekstil’in borca batık durumda olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şirketin 3 Haziran 2026 tarihinde saat 13.50 itibarıyla iflasına hükmedildi. Mahkeme, iflas tasfiyesinin adi tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verirken, sürecin başlatılması için dosyanın Bursa İflas Müdürlüğü’ne gönderilmesini kararlaştırdı.

YARIM ASIRLIK GEÇMİŞE SAHİP BİR MARKAYDI

Temelleri 1960’lı yıllarda manifatura ticaretiyle atılan Güzeldağ Tekstil, zaman içinde kumaş üretimi, boya, baskı ve apre alanlarında sektörün önemli firmalarından biri haline geldi. Firma, uzun yıllar boyunca hem iç piyasada hem de uluslararası pazarlarda faaliyet göstererek tekstil sektöründe güçlü bir konum elde etti.

14 BİN METREKARELİK TESİSTE ÜRETİM YAPIYORDU

Güzeldağ Tekstil, 1996 yılında Bursa Yenice OSB’de 14 bin metrekare kapalı alana sahip modern üretim tesisini hizmete açmıştı. Son yıllarda yaptığı yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve üretim kapasitesindeki artışla dikkat çeken şirket, yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlıyordu.

Küresel moda trendlerine uygun ürünler geliştiren firma, kaliteli ve dayanıklı tekstil ürünleriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında müşteri portföyüne sahipti.