ABD yönetiminin açıkladığı ve 24 Temmuz’da yürürlüğe giren ek vergi kararı, Türk tekstil ürünleri üzerindeki vergi baskısını artırdı.

Kararın etkisinin sadece Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret rakamlarıyla sınırlı kalmadığı ifade ediliyor. Küresel markaların tedarik zincirlerinde alternatif üretim merkezlerini yeniden değerlendirmeye almasıyla birlikte, Türk üreticilerdeki siparişlerin Asya’daki rakiplere doğru kayabileceği belirtiliyor.

Söz konusu vergi artışının, Vietnam ve Bangladeş merkezli tekstil şirketleri için yeni bir fırsat alanı oluşturduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Gelişmeler sonrasında Asya’daki büyük tekstil üreticilerinin borsadaki hisseleri yatırımcıların odağına girdi.

EN BÜYÜK 6. PAZAR

Yeni ek vergi kararına rağmen ABD, Türk tekstil ve hazır giyim sektörü için stratejik önemini sürdürüyor.

Hazır giyim alanında yaklaşık 900 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye’nin en büyük altıncı pazarı konumunda bulunan ABD’ye yapılan satışlar, Avrupa pazarındaki daralmaya karşın 2025 yılında yüzde 1,7 oranında artış kaydetti.

Tekstil ve ham maddeleri grubunda ise Türkiye, yaklaşık 893 milyon dolarlık ihracat tutarıyla ABD’nin en büyük sekizinci tedarikçisi durumunda yer alıyor. Türkiye, ABD’nin ithalat verilerine göre iplik tedarikinde ilk sırada bulunurken, teknik tekstil ve dokuma kumaş segmentlerinde de önde gelen tedarikçiler arasında gösteriliyor.

Sektör temsilcileri, alınan ek vergi kararının Türk firmalarının ABD pazarındaki rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflattığını ifade ediyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, uygulamayı "açık bir haksızlık" olarak nitelendirdi. Bahçıvan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ABD ile olan ticaretinde yüksek dış ticaret fazlası veren ülkeler arasında bulunmadığını belirterek, kararın ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini kaydetti.

İLGİ ASYA'YA KAYABİLİR

Yapılan analizlere göre ABD yönetiminin Türkiye'ye ilişkin yeni tarife hamlesi, tekstil sektöründe sadece gümrük vergilerini değiştirmiyor; siparişlerin, üretimin ve yatırımcı ilgisinin Asya'ya doğru yeniden yönelmesi ihtimalini de güçlendiriyor.