Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'nun 7. haftasında konuk olduğu Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekip bu sonuçla organizasyondaki üçüncü galibiyetine ulaştı.
BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-19 önde tamamlayan Türk Telekom, ikinci periyotta farkı açtı. Başkent ekibi devre arasına 52-33 üstünlükle girdi.
Ev sahibi takım üçüncü çeyrekte farkı azaltarak skoru 73-63'e getirdi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, parkeden 89-81 galip ayrıldı. U-BT Cluj-Napoca ise beşinci mağlubiyetini aldı.
Türk Telekom, gruptaki 8. maçında 17 Kasım Salı günü sahasında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.