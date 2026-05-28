Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında yarın sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. Başantrenör Erdem Can yönetimindeki başkent ekibi, taraftarı önünde kazanarak seriyi üçüncü maça taşımaya çalışacak.
Eşleşmede turu geçen takım, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak. Gerekmesi halinde serinin üçüncü maçı, 31 Mayıs Pazar günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.