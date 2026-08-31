Flash TV, eğlence kanalı konseptiyle yeni logosu ve yayın anlayışıyla yeniden yapılanma sürecine girdi. "Çatlı" filminin yapımcısı olan Safe Media, televizyon sektörüne adım atarak Flash TV’yi bünyesine kattığını duyurdu. Yeni dönemde kanalda özgün eğlence programları, yarışmalar, müzik, kültür-sanat içerikleri, sinema filmleri, diziler ve farklı yaş gruplarına hitap eden yapımların yer alacağı bildirildi.

KANALIN YENİ YAYIN STRATEJİSİ NE OLACAK?

Safe Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, kanalın Türk televizyonculuğundaki marka geçmişine dikkat çekerek yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. Şahin, kanalı ailelerin güvenle izleyebileceği ulusal bir eğlence kanalı olarak konumlandıracaklarını ifade etti. Yayın altyapısının güçlendirileceğini belirten Şahin, geleneksel yayıncılığın yanı sıra dijital platformlarda da aktif bir yapı oluşturulacağını vurguladı.

EŞREF KELEŞ TMSF ÜZERİNDEN SATIN ALMIŞTI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılan Flash Haber TV ihalesinde de yeni gelişmeler yaşanmıştı. İhaleyi Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş kazandı. Keleş, daha önce Hatay'da 2 milyar 474 milyon TL’lik konut ihalesi alması ve gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Flash TV, 9 Ocak 2025 tarihinde Bankpozitif ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erhan Kork tarafından satın alınmıştı. Kork’un kanalı devralmasının ardından yayın yönetimi için Ersoy Dede’nin adı geçmişti.

Ancak Erhan Kork hakkındaki çok sayıda suçlama nedeniyle tutuklandı. Kork’un tutuklanmasının ardından TMSF kanala kayyum atayarak satış sürecini başlattı. Son devir işlemleriyle birlikte kanal yeni yönetim yapısına kavuştu.