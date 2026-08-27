Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, oyunculuğu ve idari görevleriyle sanat camiasında derin izler bırakan Faruk Günuğur 78 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurarak merhum sanatçının ailesine, sevenlerine ve tüm tiyatro camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN VE NEREDE DÜZENLENECEK?

Devlet Tiyatroları tarafından yayımlanan taziye ve cenaze programında usta sanatçının son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ve mekân bilgileri paylaşıldı. Açıklamaya göre, Günuğur için 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Ankara Büyük Tiyatro'da geniş katılımlı bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Tiyatrodaki resmi törenin ardından merhum sanatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

USTA SANATÇI FARUK GÜNUĞUR KİMDİR?

16 Şubat 1948 tarihinde dünyaya gelen Faruk Günuğur, tiyatro eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu. Konservatuvar eğitiminin ardından profesyonel sanat hayatına adım atan Günuğur, 1973 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı.

Sahneye çıktığı ilk yıllardan itibaren sergilediği performanslarla dikkat çeken sanatçı, uzun yıllar boyunca onlarca farklı oyunda başrol ve karakter rollerinde izleyici karşısına çıktı.

SAHNEDEN YÖNETİCİLİĞE UZANAN YILLARDA NELER YAPTI?

Faruk Günuğur sadece oyuncu kimliğiyle değil, Türk tiyatrosunun idari yapısına sağladığı katkılarla da öne çıktı. Devlet Tiyatroları bünyesinde geçirdiği yıllar boyunca kurumun çeşitli idari kademelerinde aktif sorumluluklar üstlendi.

Yönetim kademelerindeki başarısının ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü makamına getirilen Günuğur, görev süresi boyunca yerli oyunların yaygınlaştırılması, yeni sahnelerin açılması ve genç sanatçıların kuruma kazandırılması yönünde çalışmalar yürüttü.