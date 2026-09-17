Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun önde gelen isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Canar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Devlet Tiyatroları'nın (DT) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Tiyatrolarının usta ismi, hocamız Münir Canar'ı kaybettik. Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Canar'ın Devlet Tiyatroları'na uzun yıllar emek veren sanatçılardan biri olduğu belirtilen mesajda, "Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı." denildi.

Mesajda, "Değerli üstadımız Münir Canar'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, hatırası daim olsun. Seni çok özleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

SANAT HAYATINDAN NOTLAR

Merhum tiyatro sanatçısı Salih Canar'ın oğlu olan Münir Canar, 1967'de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başlayan Canar, uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yaptı.

Canar, çok sayıda tiyatro oyununda yer alıp yönetmenlik yaptı. Tiyatro dışında sinema ve televizyon projelerinde de rol aldı.

Canar, "Kaynanalar" dizisindeki "Katip Kerim" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Sanatçı, "Oflu Hoca'nın Şifresi 2" gibi yapımlarda da yer aldı.