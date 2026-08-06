Türk tiyatrosuna ve edebiyatına önemli eserler kazandıran yazar Bilgesu Erenus, 83 yaşında hayatını kaybetti. Erenus'un vefat haberi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

İBB Şehir Tiyatroları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erenus'u "Türk tiyatrosunun ve edebiyatının değerli isimlerinden" sözleriyle anarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN BİLGESU ERENUS MESAJI

İBB Şehir Tiyatroları'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk tiyatrosunun ve edebiyatının değerli isimlerinden Bilgesu Erenus'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kaleme aldığı eserlerle tiyatro edebiyatında derin izler bırakan, repertuvarımızda yer alan 'Yaftalı Tabut' oyununun yazarı Bilgesu Erenus'u saygı ve rahmetle anıyoruz."

USTA YAZAR İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Bilgesu Erenus için 8 Ağustos'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 10.30'da anma töreni gerçekleştirilecek. Törene, sanat dünyasından ve tiyatro camiasından isimlerin katılması bekleniyor.

BİLGESU ERENUS KİMDİR?

1943 yılında Bilecik'te dünyaya gelen Bilgesu Erenus, Kadıköy Kız Koleji'nin ardından bir süre hukuk ve konservatuvar eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun olan Erenus, sanat hayatına edebiyat ve tiyatro alanında yaptığı çalışmalarla yön verdi.

1965-1973 yılları arasında TRT'de görev yapan Erenus, tiyatro oyunları, roman ve öyküleriyle tanındı. Eserlerinde toplumsal meseleler, emek, göç, kadın ve insan hakları gibi konuları ele alan usta yazarın oyunları Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de sahnelendi ve çeşitli dillere çevrildi.

ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

Bilgesu Erenus'un eserleri arasında "Yaftalı Tabut", "İkili Oyun", "Misafir", "Aydınlıkevler" ve "Güneyli Bayan" gibi tiyatro oyunları yer alıyor.

Tiyatro yazarlığının yanı sıra roman ve öyküleriyle de edebiyat dünyasında iz bırakan Erenus, çağdaş Türk tiyatrosunun önemli temsilcileri arasında gösteriliyordu.