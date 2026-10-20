İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türk Hava Kuvvetlerine ait bir askeri nakliye uçağının Arnavutluk'a iki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) taşıdığını açıkladı. Çömez, araçların Başbakan Edi Rama'nın istifasının istendiği hükümet karşıtı gösterileri bastırmak amacıyla kullanılacağını ileri sürdü.

Çömez'in sosyal medya hesabından 19 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre uçak, aynı gün öğle saatlerinde Kayseri'den havalandı. Tiran yakınlarındaki Rinas Havalimanı'na iki TOMA bırakan uçak, ardından Türkiye'ye döndü.

Arnavutluk merkezli Exit News de Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağının iki TOMA'yı Tiran'a taşıdığını bildirdi. Haberde, havalimanındaki araçların ve uçağın görüntülerinin yayımlandığı belirtildi.

“GÖSTERİLERİ BASTIRMA KONUSUNDAKİ TECRÜBENİZ SINIRLARI AŞTI”

Çömez, sevkiyata ilişkin paylaşımında Erdoğan yönetimine şu sözlerle tepki gösterdi:

“Gösterileri bastırma konusundaki tecrübeniz sınırları aştı. Arnavutluk’a, öğrencilere tazyikli su fışkırtacak TOMA’ları göndermekle dünya lideri olursunuz artık!”

Arnavutluk Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Belind Këlliçi de Rinas Havalimanı'nda çekilen iki TOMA'nın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Këlliçi, Rama yönetiminin yolsuzluklara ve adaletsizliğe karşı sokağa çıkan öğrencilere müdahaleyi artırmaya hazırlandığını savundu. Hükümetin şiddeti önlemek yerine protestoları durdurmayı hedeflediğini ileri sürdü.

PROTESTOCULAR RAMA'NIN İSTİFASINI İSTİYOR

Arnavutluk'ta Mayıs 2026'da başlayan ve “Flamingo Hareketi” olarak adlandırılan protestoların çıkış noktalarından biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in ülkenin güney kıyısında planladığı lüks turizm yatırımları oldu.

Çevresel etkileri ve hükümetin yatırım politikaları nedeniyle tepki çeken projeye karşı başlayan gösterilere son dönemde üniversite ve lise öğrencileri de katıldı. Protestocular; işsizlik ve göç sorunlarının çözülmesini, eğitim koşullarının iyileştirilmesini, yolsuzluklarla mücadele edilmesini ve Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ediyor.

Başkent Tiran'da günlerdir süren protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri arasında sert çatışmalar yaşanıyor. Polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösterilerde yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

Rama ise istifa çağrılarını reddederek görevini sürdüreceğini açıkladı.