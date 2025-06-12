Özel bir yat ile İstanbul’dan yola çıkarak Ege’de seyir eden bir Türk yatındaki altı Türk turist Midilli Adası’nı gezmek istedi.

50 EURO’LA EL KOYMAK İSTEDİLER

Midilli gümrüğünde pasaport kontrolüne giren Türk turistlerden birinin üzerinde 10 bin 50 Euro olduğu görüldü. Gümrük müdürü 50 Euro’ya el koyup yasaal işlem yapmaya kalkınca gerginlik yaşandı.

Midilli’de yayın yapan 'Lesvosnews' haber sitesi okuyucularına haberi “Tam bir rezalet... 50 Euro'yu fazladan üzerinde bulunduran Türk turisti gümrükte kabus yaşattılar” başlığı ile duyurdu.

Gazete haberine şu şekilde devam etti:

İNSANI ŞOKE EDEN OLAYLARDAN BİRİ

“Gerçekten insanı şoke eden gerçek olaylardan biri!!!

Midilli Gümrük Binası’nda yaşandı…

Türk bir turist, Midilli Adası'nda birkaç günlük tatil geçirmek üzere teknesiyle birlikte 6 kişiyle birlikte Midilli limanına geldi.

Doğal olarak ilgili formaliteler için Gümrük Binası'nın kontrol sahasının önündeki limana yanaştılar.

Ve orada yapılan kontrolde Türk turistin üzerinde 10.050 Euro bulundu!!!

Suç!!! Kabahat!!!

Bunu bizi utandırmak için bazı koltuk kafalı müdürler karar verdi.

Çünkü kanuna göre sınırlarımızı geçip ülkemize giren her Türk'ün yanında 10.000 Euro'ya kadar para bulundurma hakkı var!!!

Ve yanında 10.050 Euro vardı!!!

Bu da 50 avro daha fazla...

Suç!!! Kabahat!!!

7 Türk'ün her biri 10.000'er Euro, toplamda 70.000 Euro alabilirdi ama bu kadar aşırı bir iş ahlakına sahip, bu kadar hassas kamu görevlilerinin karşısına çıkacaklarını kim tahmin edebilirdi?

GÜMRÜK MÜDÜRÜ PARAYA EL KONULMASINI İSTEDİ

Ve bazı deneyimli çalışanlar, müdür Katerina Apostolidou'ya bunu önemsiz ve kötü niyetli bir şey olarak görmezden gelmesini söyleyince, müdür paraya el konulması ve Türk turistin cezai kovuşturmaya tabi tutulması konusunda ısrar etti.Sonuçta üst düzey müdahalelerin ardından Yunanistan ile Türkiye arasında diplomatik bir krize yol açabilecek en kötü ihtimal önlendi.

Görüyorsunuz ya, sadece Türk numaraları değil, bir de... Yunan numaraları var!!!”