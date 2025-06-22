Plaj, otel ve yeme içme fiyatlarındaki yükselişten şikayet eden Türk turistlerin kapıda vize uygulaması ile tercih ettiği Yunan Adaları’nda bu yıl 1.4 milyon Türk’ün tatil yapması beklenirken, Bodrum ve Marmaris’ten başlayan kaçışın Ayvalık ve Kuşadası gibi bölgelerde de başladığı aktarıldı.

45 TL seviyesindeki kura rağmen, ücretsiz plajlar ve daha uygun fiyatlı yeme içme mekanları nedeniyle son iki yıldır vize zorluğuna rağmen hedeflerinin üzerinde turist taşıdıklarını kaydeden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürü Murat Orhan, şöyle devam etti: “Kapıda vize reklamı yapıldı ama kapıda vize ile geçen kişi sayısı çok az. Geçen yıl bizim taşıdığımız 155 bin kişiden yalnızda 5 bini kapıda vize ile geçti. Yeşil pasaportu olanlar ya da uzun vize alanlar tercih ediyor. Bodrum ve Marmaris’i tercih edenlerin Yunan Adaları’na kaydığını geçen yıl gördük. Bu yıl da taleplere baktığımızda bunu görüyoruz. Kuzeyde de Kuşadası’nda, Seferihisar’da Dikili’de Ayvalık’ta da bunları görebiliyoruz.”

45’LE ÇARPINCA BİLE UCUZ

Adalarda tatil yaptıktan sonra gelenlerin fiyat mukayesesi ile aradaki farkı gördüğünü ve yolcuların da bu noktalara dikkat çektiğini kaydeden Orhan, “Yüksek enflasyona bağlı olarak konaklama ve yeme içme fiyatlarında Türkiye’de ciddi bir artış var. Oralara gidip mukayese ettiğiniz zaman bir rakamı 45’le çarptığınız halde daha ucuz kalabiliyor. Bir de tabi Türkiye’de plajların giriş ücreti de yüksek. Yunanistan’da şezlong parası bile olmayan çok yer var. Bu da tabi yolcularımızda ciddi bir tercih nedeni oluyor” diye konuştu.

Maliyetler %95 arttı

Murat Orhan, yolcu başı maliyet giderlerinin geçen seneye göre yüzde 95 arttığını, bilet fiyatlarının ise yüzde 44 civarında olan geçen yılki enflasyon kadar artırıldığını belirtti. Talepler üzerine Fethiye-Rodos, Dikili-Midilli, seferlerinin devreye alındığını aktaran Orhan, ayrıca Taşucu-Girne ile Sarayburnu-Bulgaristan- Burgaz seferleri ile yeni hatlar denediklerini söyledi. Orhan, “Ege’de geçen yıl 4 adaya 155 bin yolcu taşıdık. Bu yıl 6 adaya yayılan seferlerle hedefimiz 300 bin yolcuya ulaşmak” dedi.

1 milyar Euro harcadık

Türkiye Otelciler Birliği’nin araştırmasına göre bu yıl Türkiye’den Yunanistan’a 1.4 milyon, Yunanistan’dan Türkiye’ye ise 800 bin ziyaretçi ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Çalışmaya göre geçen yıl Yunanistan’a giden Türk turist sayısı 1.2 milyondu. Ayrıca 2024’te Yunanistan’ı ziyaret eden 1.2 milyon Türk yaklaşık 1 milyar Euro harcama yaptı.

Turizm Bakanı da Yunanistan’da

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir marinada 50 metrelik süper yatıyla görüntülendi. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile görüntülenen bakan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir Turizm Bakanı, rakiplerini görmek zorundadır. Ben her fırsatta tüm rakiplerimizi normal bir turist gibi gezerim. Sokak sokak dolaşırım. Ne yapmışlar bakarım” dedi.