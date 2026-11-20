Amsterdam Belediye Meclisi, bir süredir kulislerde konuşulan vergi artışı düzenlemesini resmen onayladı. Alınan karara göre, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla şehirdeki mevcut yüzde 12,5 seviyesindeki turist vergisi oranı yüzde 16'ya çıkarılacak.

Otellerden pansiyonlara, günlük kiralık tatil evlerinden kamp alanlarına kadar her türlü konaklama seçeneğini kapsayacak bu artışla birlikte Amsterdam, Avrupa'nın en yüksek turist vergisi uygulayan şehirlerinden biri olma unvanını pekiştirecek.

Şehirde konaklamayan günübirlik ziyaretçiler dahi 15 Euro tutarındaki vergiyi ödemekle yükümlü tutuluyor.

ŞEHİR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Belediye yönetiminin aldığı bu karar, son yıllarda rekor kıran ziyaretçi sayısının beraberinde getirdiği aşırı kalabalık ve şehir düzenini bozan davranışlarla mücadele etmek amacıyla yürütülen geniş kapsamlı politikaların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yerel yetkililer ve şehir sakinleri, Amsterdam'ın aşırı popülerliğinin kamusal alanlar, yaşam kalitesi ve belediye hizmetleri üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu savunuyor.

Şehir yönetimi, 2021 yılında yürürlüğe koyduğu bir yönetmelikle de yıllık toplam geceleme sayısını 20 milyon ile sınırlandırma yoluna gitmişti.

Avrupa genelinde "aşırı turizm" ile mücadele kapsamında vergi artışına giden tek destinasyon Amsterdam değil. Türk tatilcilerin bir diğer gözde Avrupa Birliği ülkesi İspanya'nın Barselona kenti de nisan ayından itibaren bölgesel turizm vergisini iki katına çıkararak konaklama maliyetlerini artırmıştı.

Benzer şekilde Akdeniz'in turizm merkezlerinden Malta'da da 1 Temmuz itibarıyla yetişkin başına gecelik 0,50 Euro olarak alınan çevresel katkı payı 1,50 Euro'ya yükseltilmiş ve ziyaret başına alınabilecek azami tutar 22,50 Euro olarak belirlenmişti.