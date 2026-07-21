

Türk vatandaşlarının pasaportla ve vizesiz seyahat edebildiği bazı Balkan ülkeleri için önümüzdeki yıllarda önemli bir değişiklik gündeme gelebilir. Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde sona yaklaşan ülkelerin üyeliklerinin tamamlanması halinde, Türk vatandaşları için vize uygulaması zorunlu hale gelebilir.

Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında yer alan Karadağ ve Arnavutluk, üyelik müzakerelerinde en ileri aşamaya ulaşan ülkeler olarak öne çıkıyor. Her iki ülkenin de önümüzdeki dönemde AB'ye katılması halinde, Türkiye ile mevcut vizesiz seyahat uygulamasının değişebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, Avrupa Birliği'nin ortak vize politikası kapsamında bu ülkelerin Schengen kurallarına uyum sağlaması bekleniyor. Bu nedenle Türk vatandaşlarının seyahatlerinde vize zorunluluğu gündeme gelebilir.

KARADAĞ İÇİN GÜÇLÜ İHTİMAL

Balkanların en popüler turizm destinasyonlarından biri olan Karadağ, Avrupa Birliği üyeliğine en yakın ülkeler arasında gösteriliyor. Budva, Kotor ve Tivat gibi şehirleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ülke, Türk turistlerin de en çok tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor. İstanbul'dan direkt uçuşların bulunması ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Karadağ'ın AB'ye katılması halinde mevcut vizesiz giriş uygulamasının sona erme ihtimali bulunuyor.

ARNAVUTLUK DA LİSTEDE

AB üyelik sürecinde önemli ilerleme kaydeden bir diğer ülke ise Arnavutluk. Adriyatik ve İyonya denizlerine kıyısı bulunan ülke, özellikle Berat ve Ksamil gibi şehirleriyle son yıllarda Türk turistlerin gözde destinasyonlarından biri haline geldi. Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda, ülkenin ortak AB vize politikalarını uygulaması bekleniyor. Bu durumda Türk vatandaşlarının seyahatlerinde vize şartı gündeme gelebilir.

ŞİMDİLİK VİZESİZ SEYAHAT DEVAM EDİYOR

Karadağ ve Arnavutluk'ta şu an için Türk vatandaşları açısından herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Her iki ülkeye de mevcut uygulama kapsamında vizesiz seyahat edilebiliyor. Olası vize zorunluluğu ise ancak Avrupa Birliği üyelik sürecinin tamamlanması ve ilgili düzenlemelerin yürürlüğe girmesi halinde söz konusu olacak.