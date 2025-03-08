Yaz aylarında tatilcilerin istedikleri tesiste daha uygun fiyata tatil yapmasını sağlayan erken rezervasyon dönemi sürüyor.

Mehmet İşler, Türk turizmcilerin bir süre önce Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'na (ITB Berlin) katılarak yeni sezonu takip ettiğini belirtti.

Turizm sektörünün kalbinin bu fuarda attığını dile getiren İşler, şöyle konuştu:

"ITB Berlin Fuarı bize hemen hemen o yılın nasıl geçeceğiyle ilgili ciddi ipuçları veriyor. Türk turizmi her sene büyümeye devam ederken, 2025 yılında da Almanya'dan yurt dışına çıkan Alman vatandaşlarında ciddi artış gözüküyor. Almanya pazarında 2025 yaz tatili için en çok rezervasyon yapılan ilk 10 ülke arasında Türkiye şu anda birinci sırada. Geçen sene marta göre ise bu yıl Almanya'dan Türkiye'ye çıkışlarda yüzde 6 artış var."

"Türkiye, turizmde dünyanın her yerinden pay alan ülke haline geldi"

İşler, en önemli pazarları Almanya ve Rusya olmasına rağmen Türkiye'nin, turizmde dünyanın her yerinden pay alan ülke haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin, turist başına günlük gelirini 120-130 dolar bandına çıkarmayı hedeflediğini belirten İşler, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde erken rezervasyonda şu anda geçen yılın bu ayına göre yüzde 15-20 bandında artış var. Bu rezervasyon akışının devamlılığının daha çok artacağını öngörüyoruz. Bu sevindirici bir olay. Ege Bölgesi'nde ise bu oranı yüzde 10'larda görüyoruz. 2024 yılında da başlarken bu bantla başlamıştık. Turizm sektörü olarak 2025 yılına böyle başlamak, özellikle Almanya'dan gelen bu artış haberleri sektörü son derece mutlu etmiş ve heyecanlandırmıştır. Biz 2025'in de her yıl olduğu gibi Türk turizminde bir rekor yılı olacağını şimdiden görüyoruz."

Türkiye'nin dış politikadaki başarısının etkisi

Turistlerin huzuru sevdiğine işaret eden İşler, "Rekor kırılmasındaki en önemli şeylerden biri de şu anda ülkemizin etrafındaki barış havası, Türkiye'nin dış politikayı çok iyi bir şekilde yöneltmesi, hepsinden daha önemlisi ise güvenli, barış ve huzur dolu bir ülke olmasıdır." dedi.

İşler, "Türk turizmi sadece kum, deniz ve güneş değil, aynı zamanda sağlık turizminde, yayla turizminde, kültürde ve gastronomide destanlar yazıyor. 2030 yılındaki hedefimiz, 100 milyar dolar ekonomik girdi ve 100 milyon turist. Ülkemiz bu hedefi 2028'de yakalayacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.