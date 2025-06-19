Dünyanın önde gelen uluslararası derecelendirme kuruluşu QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamasını yayınladı. 106 ülke ve bölgedeki 1500 üniversite çeşitli kategorilerde değerlendirildi. Türkiye'den, ilk kez 2 Türk üniversitesi ilk 300’e, 4 Türk üniversitesi ilk 400’e, 6 Türk üniversitesi ilk 500’e, 11 Türk üniversitesi ilk 1000’e girmeyi başardı. QS Direktörlüğü, “Türkiye’nin bugüne kadarki en başarılı yılı” dedi. Türkiye’den 2025’de ilk bine giren 11 üniversiteden 9’u, 2024’e göre sıralamasını yükseltirken, 2 üniversite yerini korudu.

İŞVEREN İLK 100’E TAŞIDI

QS İşveren İtibarı göstergesinde ODTÜ 77. sırada, Boğaziçi 88. sırada ve İTÜ 91. sırada yer alarak, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdi. 2024’de 1 tane bile Türk üniversitesi ilk 500’e giremezken, 2026 QS Genel Başarı Sıralamasında de ilk 500’de; ODTÜ 269, İTÜ 298, Koç Üniversitesi 323, Boğaziçi Üniversitesi 371, Sabancı Üniversitesi 404, Bilkent Üniversitesi 415. sırada yer aldı. Türkiye, ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke oldu.

YÖK BAŞKANI SEVİNDİ

Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yükselişinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Bu başarı tesadüf değil, hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim.” dedi.

BOĞAZİÇİ’NDE CİDDİ İLERLEME QS Dünya Sıralamasında en dikkat çeken veri tabanlarından biri Boğaziçi Üniversitesi'nde oluştu. Öğrenci ve akademisyen eylemleri süren Boğaziçi Üniversitesi uluslararası sıralamada genel puanını 28.5’den 40.3’e çıkarmayı başardı. Akademik itibar kategorisinde dünya sıralamasında ilk 500’e 335. sıradan girdi. İşveren İtibarı sıralamasında ise ilk 100’de 88. sırada yer aldı. Boğaziçi mezunlarının artık işsiz kalma ihtimali dünya genelinde sıfırlanmış oldu. Yine, Atıf Başına düşen yayın Sayısı’nda da Boğaziçi Üniversitesi dikkat çekici bir artışla 10.7 olan puanını 23.7’ye çıkararak, yüzde 130 oranında artış kaydetti. Yine sürdürülebilirlikte de 68.5 puanla Türkiye ikincisi oldu.

2026 QS Başarı Sıralamasında ilk bindeki 11 Türk Üniversitesi ve başarı sırası: ODTÜ: 269 İTÜ: 298 Koç: 323 Boğaziçi: 371 Sabancı: 404 Bilkent: 415 Hacettepe: 571 İstanbul Üniversitesi: 628 Ankara Üniversitesi: 697 YTÜ: 736 Gazi Üniversitesi: 915