İngiltere'de İşçi Partisi yönetimindeki Cambridge Şehir Meclisi, özellikle uluslararası ziyaretçileri hedefleyerek kent merkezinde yerel halkın alışık olmadığı alaturka umumi tuvaletleri hizmete açtı.

Yaklaşık 1 milyon sterline mal olan tesislerin yabancı turistlerin kullanım alışkanlıkları göz önüne alınarak tasarlandığı kabul edilirken, kullanım için belirlenen 1 sterlinlik giriş ücreti yerel halk arasında tepkiyle karşılandı.

Tesisin kent manzarasını güzelleştirdiğini savunan belediye yetkililerine karşın, mahalle sakinleri ücretin yüksekliğinden ve sunulan tuvalet modelinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

"PARA VERECEKSEM ÇÖMELMEYECEĞİM"

İngiliz basınında yer alan habere göre, bölge sakinlerinden 60 yaşındaki Heather Boyd, ödenen ücret karşılığında bu tarz bir kullanımın anlamsız olduğunu belirterek, belediyenin Lüks ve ücretli sistemler yerine ücretsiz standart tuvaletler inşa etmesinin çok daha doğru bir tercih olacağını belirterek, "Bence 1 sterlin harcayacaksam, bir de çömelme hareketi yapmayacağım. Bu tamamen çılgınlık." diye konuştu.

SIK SIK SEL BASAN YAPININ YERİNE KURULDU

Silver Street üzerinde, Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Queens' College'ın hemen karşısında konumlanan yeni tuvalet bloğu, Cam Nehri'ne yakınlığı sebebiyle sık sık sel baskınlarına uğrayan ve 1980'lerden kalan eski yapının yerine kuruldu. Tesis, her gün binlerce turistin ziyaret ettiği ünlü Matematik Köprüsü'nün çok yakınında bulunuyor.

BELEDİYE BAŞKANI CEVAP VERDİ

Eleştirilere yanıt veren Belediye Başkanı Katie Thornburrow, turistik bölgelerde bu tür katılım paylarının yaygın bir uygulama olduğunu belirtti. 1 sterlinlik ücretin tesislerin temizliğini ve bakımını sağlamak amacıyla alındığını vurgulayan Thornburrow, bu sayede yerel vergi mükelleflerine ek bir mali yük getirmeden tuvaletlerin sürdürülebilirliğinin temin edildiğini savundu.

Oturma yüzeyiyle teması engellediği için daha hijyenik kabul edilen alaturka tuvaletler Türkiye'nin yanı sıra, Çin, Hindistan, Orta Doğu, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerindeki bazı umumi tesislerde de yaygın olarak kullanılıyor.