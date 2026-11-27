Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Neuss kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adanalı Hamza isimli Türk vatandaşının cenazesi, yakınına ulaşılamadığı gerekçesiyle yakılmak üzereyken son anda yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Vefatının ardından cenaze işlemlerini üstlenecek kimseye ulaşılamaması üzerine yetkili makamlarca naaşın yakılması yönünde resmi süreç başlatıldı. Durumdan haberdar olan vefat eden Hamza’nın eski eşinin yardım istemesiyle birlikte harekete geçildi.

Hastane ve cenaze firmasıyla derhal iletişime geçen Çiftçi, naaşın ertesi gün yakılacağı bilgisini alınca tüm masrafları üstlenmeyi kabul ederek işlemi son anda durdurdu.

Artı33'de yer alan habere göre, sürecin durdurulmasının ardından Hamza’nın yurt dışında yaşayan oğluyla irtibat kurulurken, oğlunun gerekli resmi vekâleti vermesi ve Türkiye’deki ailesinin de onayının alınmasıyla defin işlemlerine geçildi.

Din görevlisi eşliğinde yıkanıp kefenlenen Türk vatandaşının naaşı, İslami usullere uygun şekilde Neuss’taki Müslüman mezarlığında toprağa verildi.