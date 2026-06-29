Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapmak, şirket kurmak veya çalışma ve oturum hakkı elde etmek isteyen Türklerin sayısında bir artış yaşanıyor.

Bu durum, göçmenlik hukuku alanındaki hizmetlere olan talebi de artırıyor.

Özellikle yatırımcı vizeleri ve nitelikli göçmen kategorilerine yönelik başvuruların yükselişe geçmesi, bu alanda uzmanlaşan hukuk firmalarının da uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesini sağlıyor.

ABD'nin karmaşık göçmenlik mevzuatı nedeniyle başvuru süreçlerinde profesyonel hukuki destek arayanların sayısı artarken, sektördeki rekabet de her geçen yıl büyüyor.

Bu alandaki artan talep, göçmenlik hukuku alanında faaliyet gösteren uluslararası hukuk firmalarının da küresel ölçekte daha fazla dikkat çekmesine neden oluyor.

Türk girişimciler tarafından kurulan New York merkezli göçmenlik hukuku ofisi Grape Law, dünyanın en saygın hukuk rehberlerinden biri olan “Chambers and Partners 2026” listesinde yer aldı.

1990’dan bu yana her yıl kapsamlı araştırmalar gerçekleştirerek dünyanın önde gelen hukuk firmalarını belirleyen ve dünyasının en prestijli ve bağımsız derecelendirme kuruluşlarından biri olan Chambers and Partners, 2026’da yaptığı sıralamalarda bir Türk girişimi olan Grape Law’a da yer vererek, dünyanın en rekabetçi hukuk pazarlarından biri olan Amerika’nın en iyilerinden biri olduğunu gösterdi.

Amerika ve İngiltere’de yüzlerce uzmana ticari alanda göçmenlik hizmeti veren Türk girişimci; yatırımcı vizesi, olağanüstü yetenek vizesi, Green Card ve ticari göçmenlik alanında hizmet veriyor.

Göçmenlik dosyalarında kişisel takip önemli

Amerika’da iş kurarak göçmenliği bizzat deneyimleyen Grape Law’ın kurucusu Av. Muhammed Üzüm: “Amerika’da göçmenlik hukuku alanındaki köklü şirketlerle rekabet ederken, Türkçe de konuşabilen bir ekiple hizmet vermek en güçlü yanlarımızdan biri oldu.

Farklı ülkelerden bize ulaşan Türk müvekkillerimiz, kendilerini iyi anlayan, süreci sıkı bir takiple ilerleten ve iletişim kanallarını hep açık tutan bir ekiple çalışmanın güvenini yaşıyor.”

Şirketin yönetici partneri Av. Bekir Şahin ise, bu başarının temelinde müvekkillere olan yaklaşımın yer aldığını belirtiyor.

Bugüne kadar işlerine yaptıkları pek çok yatırıma rağmen, burada en önemlisinin müvekkiline değer veren, sorumluluk alan ve ulaşılabilir bir ekip kurmak için insan kaynağına yaptıkları yatırım olduğunun altını çiziyor.

“Bazı dosyalarda gerekli onayları almak kolaydır. Asıl farkı, başkalarının dokunmaya çekindiği zor ve karmaşık dosyalarda yaratırsınız. Bunun için de müvekkilinizi gerçekten dinlemeniz ve ona zaman ayırmanız gerekir.

Müvekkilimizi dinler, doğru soruları sorar ve stratejiyi birlikte kurarız. Hiçbir dosyayı istatistik olarak görmüyoruz.

Müvekkillerimizle birlikte yürüyen, onlarla üzülen, onlarla sevinen bir ekibiz. Köklü şirketler arasına ismimizi yazdıranın da bu yaklaşımımız olduğunu düşünüyorum” diyor.