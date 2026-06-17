Rusya, 2025 yılı içinde yabancı ülke vatandaşlarına toplam 821 bin 300 adet elektronik vize düzenledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Aleksey Klimov’un paylaştığı verilere göre, bu uygulamadan en fazla yararlanan ülkeler arasında Türkiye üst sıralarda yer aldı.

Açıklanan bilgilere göre, yaklaşık 60 bin 100 Türk vatandaşı elektronik vize alarak Rusya’ya seyahat etti. Türkiye’yi 55 bin 500 vize ile Hindistan, 30 bin 400 vize ile Estonya ve 22 bin 800 vize ile Letonya izledi.

Bununla birlikte, Rusya’daki yabancı nüfusun azalmaya devam ettiği de belirtildi. 2026 Nisan ayı itibarıyla ülkede yaşayan yabancı sayısı 6,1 milyon olarak kaydedilirken, bu sayı bir yıl önce 6,8 milyon düzeyindeydi. Ayrıca 2026’nın ilk çeyreğinde Rusya’ya giriş yapan yabancı sayısı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 düşerek 2,5 milyon kişiye geriledi.