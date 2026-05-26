İngiltere merkezli medya kuruluşu Daily Mirror tarafından yayımlanan rapora göre, Sri Lanka hükümeti turizm gelirlerini artırmak ve küresel seyahat lojistiğini kolaylaştırmak amacıyla vize muafiyeti politikasında yeni bir düzenlemeye gitti.

Alınan bu resmi kararla birlikte Türk vatandaşlarının herhangi bir giriş harcı ödemeden seyahat edebileceği ülkeler listesine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bu gelişme, Türk pasaportu sahiplerinin vizesiz, kapıda vize, e-vize veya doğrudan kimlik kartıyla giriş yapabildiği küresel destinasyon sayısını 100’ün üzerine çıkardı.

50 DOLARLIK GİRİŞ HARCI RESMEN SONA ERDİ

Güney Asya'nın stratejik ada ülkesi Sri Lanka, ekonomik kalkınma planları kapsamında yabancı turistler için uyguladığı Elektronik Seyahat İzni (ETA) maliyetlerini yeniden yapılandırdı. Alınan idari kararla, Türk seyahatseverlerin ülkeye giriş yaparken ödemekle yükümlü olduğu 50 dolarlık harç kalemi tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Uluslararası turizm pazarında rekabet gücünü artırmak isteyen Kolombo yönetimi, bu harç muafiyetiyle birlikte Türkiye'den bölgeye yönelecek olan turistik ve ticari uçuş trafiğini canlandırmayı hedefliyor. Havalimanlarındaki pasaport kontrol noktalarında yaşanan bürokratik bekleme sürelerini de azaltması beklenen karar, seyahat acenteleri ve havayolu şirketleri tarafından operasyonel bir kolaylık olarak kayıtlara geçirildi.

TÜRK PASAPORTUNUN VİSESİZ ERİŞİM HACMİ 100 ÜLKEYİ AŞTI

Sri Lanka'nın harç muafiyeti kararı, küresel pasaport endekslerinde Türk vatandaşlarının erişim gücünü yeniden gündeme taşıdı. Son resmi verilerle birlikte Türk pasaportu sahiplerinin vize muafiyeti veya kolaylaştırılmış vize prosedürleriyle seyahat edebildiği toplam ülke sayısı 100 barajını aşmış durumda.

Güncellenen küresel seyahat haritasında Türk vatandaşlarının vizesiz veya kimlikle geçiş yapabildiği başlıca stratejik rotalar şu şekilde:

Balkanlar Bölgesi: Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk (Pasaportla vizesiz geçiş imkanı).

Kimlikle Giriş Yapılabilen Ülkeler: Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Sadece yeni tip çipli kimlik kartıyla doğrudan geçiş).

Güney Amerika Kıtası: Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili ve Uruguay (90 güne kadar turistik seyahatlerde tam muafiyet).

Asya ve Ortadoğu: Katar, Ürdün, Lübnan, Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya ve yeni eklenen harçsız statüsüyle Sri Lanka.

KÜRESEL SEYAHAT REKABETİNDE YENİ TEŞVİKLER

Uluslararası seyahat analistleri, pandemi sonrası dönemde ve 2026 yılı makroekonomik verileri ışığında gelişmekte olan ülkelerin döviz girdisi sağlamak adına bu tarz radikal muafiyet adımları attığını belirtiyor. Tayland ve Malezya'nın ardından Sri Lanka'nın da Türk pasaportuna yönelik mali bariyerleri kaldırması, Asya pazarındaki turizm rekabetinin derinleştiğini gösteriyor.

Dışişleri bakanlıkları düzeyinde yürütülen ikili diplomatik ilişkiler ve karşılıklı konsolosluk anlaşmaları, önümüzdeki dönemde Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde yeni ülkelerin de benzer muafiyet kararları alabileceğine işaret ediyor. Sri Lanka'nın başlattığı bu yeni harçsız dönem, havayolu şirketlerinin bölgeye yönelik yeni hat ve frekans artışı planlamalarını da doğrudan tetikliyor.