Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını yeniden hayata geçiren Karadağ'a Türkiye'den karşılık geldi. Uzun yıllardır iki ülke arasında uygulanan karşılıklı vize muafiyeti konusunda yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz giriş hakkı kaldırıldı. Böylece iki ülke arasındaki seyahat kurallarında önemli bir değişikliğe gidilmiş oldu.

Türkiye ile Karadağ arasında uzun süredir devam eden vize muafiyeti, Karadağ'ın aldığı kararla yeni bir sürece girdi. Daha önce Türk vatandaşları, umuma mahsus (bordo) pasaportlarıyla Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz konaklayabiliyordu.

Karadağ yönetimi, 1 Kasım 2026 itibarıyla bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu yürürlüğe koydu. Bu tarihten itibaren ülkeye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının önceden vize alması gerekiyor. Karar, özellikle turistik gezi, tatil ve kısa süreli ziyaret amacıyla Karadağ'a gitmeyi planlayanları doğrudan etkiledi.

TÜRKİYE'DEN KARADAĞ'A VİZE KARŞILIĞI

Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu başlatmasının ardından Türkiye de karşılık niteliğinde bir adım attı. 27 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 12026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz girişini sağlayan anlaşmanın ilgili hükümleri durduruldu.

18 Ocak 2008'de imzalanan ve 3 Mart 2008'de onaylanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması, Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları bakımından artık uygulanmayacak. Böylece Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Karadağ vatandaşları da vize almak zorunda kalacak. Karar, yayımlandığı 27 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenlemenin kapsamı ise özellikle bordo pasaport sahibi Karadağ vatandaşlarıyla sınırlandırıldı.

KARADAĞ'IN KARARININ ARKASINDA AB UYUM SÜRECİ VAR

Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesi, Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla uyum çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Karadağ Hükümeti, 23 Temmuz 2026'da aldığı kararla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere yönelik vize rejimini değiştirdi. Belarus, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye vatandaşları için 1 Kasım'dan itibaren vize zorunluluğu getirildi. Karadağ yönetimi, bu adımla AB'nin vize politikasına tam uyum sağlamayı ve üyelik sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi hedeflediğini açıkladı.