İngiltere merkezli seyahat şirketi eShores'un açıkladığı veriler doğrultusunda, Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vize almadan seyahat edebileceği en popüler 5 destinasyon öne çıkarıldı. Vize süreçleri ve ek maliyetlerle uğraşmak istemeyen seyahat severler için vizesiz Balkan rotaları doğrudan erişim imkanı sağlıyor.

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEBİLECEK 5 BALKAN MERKEZİ

Kotor Körfezi (Karadağ): Dağlık manzaraları ve sakin sularıyla vizesiz deniz ve doğa tatili arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Arnavut Rivierası (Arnavutluk): İyon Denizi kıyısındaki plajlarıyla vize şartı bulunmadan uygun maliyetli tatil imkanı sunuyor.

Berat ve Gjirokaster (Arnavutluk): Osmanlı mimarisini koruyan tarihi evleri ve kaleleriyle kültür gezileri için vizesiz bir alternatif oluşturuyor.

Mostar (Bosna-Hersek): Simgesel Mostar Köprüsü ve nehir manzaralarıyla Türk tatilcilerin en çok ziyaret ettiği noktalar arasında bulunuyor.

Ohrid ve Ohrid Gölü (Kuzey Makedonya): Antik kiliseleri ve göl kıyısındaki yüzme alanlarıyla bürokratik engellere takılmadan tatil olanağı sağlıyor.

SADECE PASAPORTLA DİREKT GEÇİŞ İMKANI

Söz konusu destinasyonlara seyahat edecek Türk vatandaşları, vize muafiyeti kapsamında 90 güne kadar olan konaklamalarında yalnızca geçerli bir pasaportla giriş yapabiliyor. Avrupa ülkelerindeki vize alma zorlukları ve yüksek başvuru maliyetleri nedeniyle vizesiz Balkan rotalarına olan ilgi artış gösteriyor.