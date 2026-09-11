Fransa, Avrupa kıtası dışındaki denizaşırı topraklarına seyahat edecek yabancı ülke vatandaşlarına yönelik vize prosedürlerini sıkılaştırdı. Alınan karar doğrultusunda, geçerli bir Schengen vizesine sahip olunması, söz konusu denizaşırı bölgelere doğrudan giriş hakkı sağlamayacak.

SCHENGEN VİZESİNİN GEÇERLİ OLMADIĞI BÖLGELER

Fransız mevzuatı uyarınca coğrafi ve hukuki açıdan Schengen alanı dışında değerlendirilen bölgeler şunlar:

Guadeloupe

Martinique

Fransız Guyanası

Reunion

Mayotte

Kanaki (Yeni Kaledonya)

Maohi Nui (Fransız Polinezyası)

Wallis ve Futuna

Bu bölgelere seyahat etmek isteyen ve vizeye tabi olan yabancılar, ana kara Fransa'sı için verilen Schengen vizesinden bağımsız olarak ayrı bir "denizaşırı bölge vizesi" almakla yükümlü kılındı.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN EK BAŞVURU ZORUNLULUĞU

Fransa'nın resmi vize bilgilendirme portalı France-Visas üzerinde yer alan güncel verilere göre Türkiye, denizaşırı bölgeler için vize muafiyeti uygulanan ülkeler listesinde yer almıyor.

Bu çerçevede Türk vatandaşlarının; çok girişli veya uzun süreli Schengen vizeleri bulunsa dahi ilgili bölgelere seyahatleri öncesinde Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğu üzerinden ek vize başvurusunda bulunması gerekecek.