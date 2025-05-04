İsrail’e ait savaş uçakları, 2 Mayıs gecesi Şam ve Hama çevresindeki sekiz hedefe hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, İsrail’in hedef aldığı noktalar arasında Türkiye’nin desteklediği Sultan Murad ve Süleyman Şah tugaylarının üsleri de vardı. Aynı saatlerde Türk F-16’larının da Suriye’nin kuzeyine geçtiği ileri sürüldü.

UYARI SİNYALLERİ

Yerel kaynaklara göre Türk savaş uçakları, İsrail jetlerinin operasyon yürüttüğü bölgede devriye uçuşu yaptı. F-16’ların, elektronik harp sistemleriyle İsrail uçaklarına uyarı sinyalleri gönderdiği, uçaklar arasında telsiz temasının kısa süreli olarak kurulduğu öne sürüldü. Her iki taraf da çatışmadan kaçındı.

Gerginlik, Türkiye’nin Suriye’deki yeni geçici yönetimle askeri iş birliğini artırmaya başladığı bir dönemde yaşandı.

YENİ BİR CEPHE Mİ?

Ankara’nın T4 ve Hama hava üslerinde faaliyet gösterdiği, bu alanların daha önce İsrail tarafından hedef alındığı biliniyor. İsrail, Türkiye’nin hava sahasındaki varlığını “operasyonel risk” olarak değerlendiriyor.

‘ÇATIŞMA ÇIKAR...’

İddialara göre İsrail, ikinci bir jet filosunu daha bölgeye gönderdi. Aynı gün içinde bölgede toplam 14 savaş uçağı Suriye hava sahasında devriye gezdi. İsrail genelkurmayının ABD’deki Trump yönetimine “Bir sonraki ‘ihlalde’ Türk jetlerinin hedef alınacağı” yönünde uyarıda bulundukları öne sürüldü. Ankara resmi bir açıklama yapmadı.