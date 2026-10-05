Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen genç oyuncu Meryem Cabbaroğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Cabbaroğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraflar kısa sürede etkileşim alırken, genç voleybolcuya yurt dışından da çok sayıda yorum geldi.

GENÇ VOLEYBOLCU 2006 DOĞUMLU

2006 doğumlu Meryem Cabbaroğlu, Bodrumspor'un "Bodrum'un İncileri" olarak adlandırılan kadrosunda libero pozisyonunda görev yapıyor. Henüz geniş kitleler tarafından tanınmayan genç sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye başladı.

Instagram'da yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan Cabbaroğlu'nun bazı fotoğrafları binlerce beğeniye ulaşırken, paylaşımları yabancı sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

YABANCI KULLANICILARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Genç voleybolcunun paylaşımlarının yurt dışında da geniş etkileşim alması sonrası takipçi sayısında kısa sürede artış yaşandığı belirtildi. Cabbaroğlu'nun paylaşımlarının altına farklı ülkelerden çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcıların genç sporcuya evlenme teklifi yaptığı görüldü.

FARKLI TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Voleybol kariyerine Bodrumspor'da devam eden Meryem Cabbaroğlu, daha önce TVF Spor Lisesi, MKE Ankaragücü ve Zeren Spor formaları da giydi.

Yaklaşık 1,63 metre boyunda olduğu belirtilen genç oyuncu, geçmişte milli takımın U16 kategorisinde de görev aldı.

BABA TÜRK ANNE RUS

Cabbaroğlu'nun aile kökenleriyle ilgili paylaşılan bilgilere göre babası Türk, annesi ise Rus kökenli. Genç voleybolcu, sosyal medyada gördüğü yoğun ilgiye rağmen kariyerini ön planda tutmaya devam ediyor.