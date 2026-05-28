Türkiye’de üretilen en büyü süper yat bu hafta İstanbul’daki Turquoise Yachts tesislerinden sahibine teslim edildi.

Eskiden Project Vento olarak bilinen 88 metre uzunluğundaki bu göz kamaştırıcı "Angelique" gemisi haftalık 64 milyon TL'ye tatilcilerin hizmetine sunuldu.

2 bin 646 gros tonluk hacmiyle sahibinin isteyeceği her türlü aktivite için geniş bir alan sunan Angelique'te yok, yok.

İki adet MTU 12V4000 M65L motorla güçlendirilen Angelique saatte 17 knot maksimum hıza ulaşabiliyor.

Tersanenin CEO’su Burak Akgül yaptığı basın açıklamasında "Ekibimizin ve değerli ortaklarımızın elde ettiği bu başarının büyüklüğünü tam olarak kavramak hala zor. 80 metrelik platformumuzdan türetilen beş özel yattan ikincisi ve en büyüğü olan Angelique yeteneğimizin yeni bir standardını kesin olarak ortaya koyuyor" dedi.

İçinde yüzme havuzu, jakuzisi, dev film salonu ve tam teşekküllü 5 yıldızlı aşçılarıyla birlikte mutfağı bulunan dev yat, unutulmaz bir tatil planlıyanlar için günlük kiralamalara açıldı.

BU GEMİDE YOK, YOK

Tersane bu süperyatın hem iç hem de dış tasarımını hayata geçirmek için uzun süreli ortağı H2 Yacht Design ile çalıştı.

"Tour de France" mavisinden ilham alan çelik gövdeye sahip olan yat pürüzsüz hatlar sunan alüminyum bir üst yapıya sahip.

Ana güvertenin arkasında 21 feetlik bir karşı akıntılı "sonsuz havuz" yer alırken sahibine özel güvertenin arkası tamamen kapatılarak bir kış bahçesine dönüştürülebiliyor.

Ayrıca kaptan köşkü güvertesinde güneşlenme alanı bulunurken güneşlenme güvertesinde ise açık hava sineması ile teppanyaki ızgaralı bir mutfak hizmet veriyor.

Yattaki sosyal yaşamın kalbi ise, yatın içindeki klüpte atıyor. Yan teraslara serili şezlonglarda tatilcilere her türlü içecek ve yiyecek sunuluyor.

Bu alanda ayrıca bir masaj odası ve jetski ve kayak için bot iskelesi yer alıyor. Ön güvertedeki helikopter pisti ise gerektiğinde bir basketbol sahasına dönüşebiliyor.

İÇİ DE SANAT ESERİ

İç mekanda ise Turquoise ve H2 Yacht Design'ın daha önceki bir başka tasarımı olan Go adlı yattan ilham alındı.

Ana salondaki bar ve atriyumda, ünlü heykeltıraş Dale Chihuly imzalı heykel gibi detaylar mavi tonlar ve paslanmaz çelikle birleşiyor.

İçeride ayrıca oyun masası ile bir başka sinema salonu yer alırken sauna ve hamam içeren tam donanımlı bir spa merkezi de bulunuyor.

Geminin sahibinin özel süitinde giyinme odaları ile jakuzili özel bir teras yer alırken ana güvertede iki VIP ve dört misafir kamarası bulunuyor.

Bu devasa süperyat yaz sezonu için kiralama pazarına da sunuldu. Denizlerde yeni bir maceraya atılmak isteyenler için Angelique şu anda Edmiston aracılığıyla haftalık yaklaşık 64 milyon TL karşılığında kiralanabiliyor.