Dünya genelinde gıda talebinin dalgalı bir seyir izlediği bir dönemde, Türkiye'nin geleneksel lezzetleri küresel perakende zincirlerinde yerini sağlamlaştırıyor. Sofraların baş tacı olan yaprak sarmada, 2025 yılında yakalanan güçlü büyüme ivmesi 2026 yılının ocak-mayıs döneminde de hız kesmeden devam etti. Türkiye genelinde ihracat rakamları çift haneli büyümelerle yukarı yönlü seyrini koruyor.

EGE BÖLGESİ İHRACATIN YÜZDE 80'İNİ TEK BAŞINA ÜSTLENDİ

2026 yılının ilk beş aylık diliminde Türkiye’nin toplam yaprak sarma ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 9,5 milyon dolardan 13 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi, bu dönemde sergilediği performansla Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış grafiği çizdi.

Bölge genelinde yaprak sarma ihracatı yüzde 48’lik rekor artışla 7 milyon dolardan 10,4 milyon dolara çıktı. Bu sonuçla birlikte Ege Bölgesi, Türkiye’nin toplam yaprak sarma ihracatından yüzde 80 pay alarak sektördeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

BÜYÜME İVMESİ 2025 YILINDA DA KESİLMEDİ

Yaprak sarma ihracatındaki bu başarı tesadüfi bir grafik oluşturmuyor. Türkiye’nin yaprak sarma dış satımı, 2025 yılı genelinde de yüzde 35’lik bir artış göstererek 17,2 milyon dolardan 23,2 milyon dolara yükselmişti.

2025 yılı verilerine göre Ege Bölgesi, 17,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye toplamından yüzde 76 pay almıştı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2026'daki güncel tabloya ilişkin ise, "Ege Bölgesi'nin yaprak sarma ihracatından aldığımız pay yüzde 80'e ulaştı. Bu tablo Ege Bölgesi firmalarının yeni pazarlara erişimde, marka oluşturmada, katma değerli ürün geliştirmede daha başarılı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER ALMANYA, SUUDİ ARABİSTAN VE ABD

Geleneksel Türk lezzetine küresel ölçekte en yoğun talep gösteren ülkelerin başında Avrupa ve Orta Doğu pazarları geliyor. 2025 yılı verileri incelendiğinde, yaprak sarma ihracatında öne çıkan ülkeler sıralamasında liderliği 3 milyon dolarlık payla Almanya üstlendi. Almanya’yı 2,1 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 1,7 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti.