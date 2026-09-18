ABD’nin Los Angeles kentinden eşiyle birlikte Sinop’a yerleşen Craig Burns, Türk mutfağına duyduğu ilgiyi sosyal medya paylaşımlarıyla sürdürüyor. Instagram hesabında kendisini “Türkiye'ye aşık bir Amerikalı” olarak tanımlayan Burns, Sinop başta olmak üzere farklı kentlerde tattığı yöresel lezzetleri videolarla takipçilerine aktarıyor.

Emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Sinop’ta yaşamaya başlayan Burns, kentin doğal güzellikleri, denizi ve sakin yaşamından etkilendiğini belirtiyor. Restoranları gezerek yöresel yemekleri deneyen Burns, bu anları da hazırladığı videolarla kayıt altına alıyor.

Soğuk baklavadan trileçeye, lahmacundan roka salatasına kadar çok sayıda Türk yemeğini deneyen Burns, paylaşımlarında mutfağa olan beğenisini dile getiriyor. Bir videosunda, "Türk mutfağında yemek bir olay, bir kutlama" ifadesini kullanan Burns, Türk yemeklerinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu anlatıyor. Burns, Sinop’a yerleşme kararında eşinin kentten olmasının önemli rol oynadığını söyledi. Eşiyle nerede yaşayabileceklerini değerlendirdiklerini belirten Burns, sonunda Sinop’u tercih ettiklerini ifade etti.

Emekli olduğunu belirten Burns, günlük yaşamını restoranları keşfederek geçirdiğini anlatarak, “Şu an için bir işim yok. Emekliyim. Restoranlara gidip onların yemeklerini deniyorum ve videolarını yapıyorum” dedi.

“TÜRK YEMEKLERİ DAHA GÜZEL”

Türk ve Amerikan mutfağını karşılaştıran Burns, Türkiye’deki yemeklerin daha doğal ve taze olduğunu düşündüğünü söyledi. Amerika’da paketli ve fabrikada üretilen gıdaların daha yaygın olduğunu belirten Burns, “Türk yemekleri, Amerikan yemeklerinden daha güzel. Çünkü Amerika’daki yemekler fabrikadan çıkmış gibi oluyor. Çoğu paketli ürün oluyor. Ama Türkiye’de yemekler daha doğal ve daha taze” değerlendirmesini yaptı.

SİNOP MANTISINI ÖZELLİKLE BEĞENİYOR

Sinop mutfağında en çok beğendiği yemeklerden birinin mantı olduğunu belirten Burns, özellikle ceviz ve yoğurtla servis edilen çeşidini sevdiğini söyledi. Burns, “Sinop mantısı çok güzel. Özellikle cevizli ve yoğurtlu mantı” ifadelerini kullandı.

Sinop’un balık kültürüne de değinen Burns, tercihini palamuttan yana kullandığını belirtti. Burns, hamsi yerine palamudu daha çok sevdiğini söyledi.