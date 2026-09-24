Hayvan videolarıyla tanınan YouTuber Harun Köybaşı’nın yarasa tarafından ısırıldığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün doğal kökeni yarasa olması nedeniyle büyük endişe yaşadı. Sosyal medyadaki güvercin akımına katılmak isterken gerçekleşen bu olayın ardından, yarasaların taşıdığı ölümcül patojenler ve insan sağlığına yönelik riskleri kamuoyunun odağına yerleşti.

Görüntülerin çekildiği yer kesinleşmemekle birlikte, motosiklet plakası ve Köybaşı’nın geçmiş yayınları olayın Endonezya'da yaşanmış olabileceğine işaret ediyor. Bölgesel sağlık verileri, Endonezya'da ve özellikle Bali'de kuduz ile lyssavirus dolaşımının yüksek olduğunu gösteriyor.

Ülkede kaydedilen insan kuduz vakaları ağırlıklı olarak köpek ısırıklarından kaynaklansa da yapılan saha araştırmaları ve resmi taramalar bölgedeki yarasa türlerinde ölümcül beyin iltihabına yol açabilen virüslerin varlığını doğruluyor.

DSÖ, YARASA ISIRIĞINI EN YÜKSEK RİSK KATEGORİSİNDE TUTUYOR

Yarasalar, kendi sağlıkları olumsuz etkilenmeksizin tehlikeli virüsleri bünyelerinde barındırma ve bulaştırma yeteneğiyle biliniyor. Küçük diş yapıları nedeniyle ısırık izlerinin fark edilmesinin zor olması ise riski artıran etkenler arasında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yarasalarla doğrudan teması ve gerçekleşen ısırıkları en yüksek risk kategorisi olan "Kategori III" kapsamında değerlendiriyor. Bu tür temaslarda yaranın vakit kaybetmeden en az 15 dakika boyunca su ve sabunla yıkanması, ardından gecikmeksizin kuduz aşısı ve immünoglobulin tedavisinin uygulanması hayati önem taşıyor.

Gelişmeler Türkiye'deki vatandaşlar arasında da endişeye yol açarken, uzmanlar ve bilimsel veriler Türkiye kayıtlarında yarasalardan insana kuduz bulaştığına dair kanıtlanmış bir vaka bulunmadığını belirtiyor. Yine de araştırmacılar, tespit edilen resmi vakanın olmamasının yarasaların taşıyıcı risk oluşturmadığı anlamına gelmediğini vurgulayarak doğrudan temastan kaçınılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.