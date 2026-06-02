Olay, 25 Mart'ta Türkan Biçer'in nişanlısı Fatih Özşen ile birlikte yaşadığı 7'nci kattaki dairede meydana geldi. Balkondan düşen Biçer, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından cenazesi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Özşen, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, Türkan Biçer ise düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dosyaya apartman içerisindeki güvenlik kameralarına ait kayıtlar eklendi. Son olarak ortaya çıkan yeni görüntülerde ise olay anına ilişkin önemli detaylar yer aldı. Kayıtlarda, balkonda yaşandığı öne sürülen bir arbede sonrasında Türkan Biçer'in yaklaşık 1,5 dakika boyunca balkon kenarında asılı kaldığı, ardından aşağı düştüğü görüldü.

Öte yandan soruşturma dosyasında, Türkan Biçer ile Fatih Özşen'in olay günü binaya birlikte giriş yaptıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.