Ankara’nın Eryaman semtinde 30 yaşındaki Türkan Biçer, 25 Mart’ta nişanlısı F.Ö. ile birlikte yaşadığı apartmanın 7’nci katından çıplak halde düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında çevredeki komşuların “İmdat” sesleri duyduklarını ifade etmeleri dikkat çekerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan nişanlı F.Ö. tutuklandı.

BOĞAZINDAN TUTUP ASANSÖRE BİNDİRDİ

Sabah'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni deliller ortaya çıktı.

Olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtları dosyaya girerken, görüntülerde Türkan Biçer’in nişanlısı F.Ö. ile birlikte apartmana giriş yaptığı görüldü. Devam eden kayıtlarda F.Ö.’nün Biçer’i boğazından tutarak zorla asansöre bindirdiği anlar yer aldı.

ÇARŞAFLA ÇIKTI

Şüphelinin daha sonra tek başına, elinde çarşafla asansörden inerek apartmandan çıktığı da tespit edildi.

'İNTİHAR DEĞİL CİNAYET'

Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar, olayın intihar değil cinayet olduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğunu belirtti. Göknar, şüphelinin tutuklanmadan önce verdiği ifadelerde ciddi çelişkiler olduğunu vurgulayarak, güvenlik kamerası görüntülerinde Biçer’in darbedilerek eve götürüldüğünün ve balkonda arbede yaşandığının açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

Tanık beyanları, kolluk tutanakları ve diğer somut delillerin bu iddiaları desteklediğini kaydeden Göknar, şüphelinin “kadına karşı kasten öldürme” suçundan yargılanmasını talep ettiklerini belirtti. Olayın intihar gibi gösterilerek üzerinin kapatılmasına karşı olduklarını dile getiren Göknar, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni deliller sunacaklarını ve son kararı Türk yargısının vereceğini söyledi.

(Rabia Biçer)

'BENİ O EVDEN KURTAR'

ATV'ye konuşan kız kardeşi Rabia Biçer ise, "Olay gecesinin sabahında ablam yanıma geldi. Bana hediyeler almıştı.Yanımdan ayrılırken çok pozitifti. Benden yardım istedi. 'Beni kurtar, beni o evden çıkart' dedi. Bu cümleyi söyledikten sonra benim ablam gecesinde öldü. Bu sizce intihar mıdır?" ifadelerini kullandı.