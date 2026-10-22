“GÜLÜŞÜN MUTLULUĞUM”

Kızına duyduğu sevgiyi içten sözlerle anlatan Türkan Şoray, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yağmur’um Varlığın en büyük gururum, gülüşün mutluluğum.

Büyüdün, bir yaş daha aldın ama sen benim hâlâ bebeğim, kurabiyem, kuzumsun.

Güzel kalpli kızım, tüm ömrün kalbin gibi güzel olsun

Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun bebeğim”