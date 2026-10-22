Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
42 yaşına giren kızı için sevgi dolu ifadeler kullanan Şoray, Yağmur Ünal’ın bebeklik ve çocukluk dönemlerine ait fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.
Yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren kareler, anne-kızın geçmişine uzanan nostaljik bir yolculuk sundu. Şoray’ın duygusal mesajı ve kızının küçüklük fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.
“GÜLÜŞÜN MUTLULUĞUM”
Kızına duyduğu sevgiyi içten sözlerle anlatan Türkan Şoray, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Yağmur’um Varlığın en büyük gururum, gülüşün mutluluğum.
Büyüdün, bir yaş daha aldın ama sen benim hâlâ bebeğim, kurabiyem, kuzumsun.
Güzel kalpli kızım, tüm ömrün kalbin gibi güzel olsun
Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun bebeğim”
Günün Trend Haberleri
Şoray’ın kızına yönelik sevgi dolu sözleri, anne-kız arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Yağmur Ünal’ın bebekliğinden bugüne uzanan fotoğrafları ise takipçilerine nostalji yaşattı.
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