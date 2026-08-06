Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, eski eşi Cihan Ünal’ın sosyal medya paylaşımına yorum yaptı. 'VAYY, BU NE YAKIŞIKLILIK' Şoray, Cihan Ünal’ın "Arşivden bir kare" notuyla paylaştığı gönderisine, "Vayy, bu ne yakışıklılık” yorumu yaptı. 'TEŞEKKÜR EDERİM TÜRKANCIĞIM' Ünal ise Şoray’ın yorumuna kalp ve çiçek emojileri eşliğinde, "Teşekkür ederim Türkancığım" ifadeleriyle karşılık verdi. 4 SENE EVLİ KALDILAR Türkan Şoray ile Cihan Ünal, 1982 yılında yönetmen Atıf Yılmaz tarafından çekilen ‘Mine’ filminin setinde tanıştı. 1983 yılında evlenen çiftin, 1984 yılında ‘Yağmur’ ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Çift, 1987’de boşandı.

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