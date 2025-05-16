Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, abisinin ölüm haberini "Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Toplamda 15 filmin yönetmeniydi. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaryo yazarıydı. Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu.

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Ali Özgentürk için ilk tören bugün saat 14.00'te Beyoğlu Atlas Sineması'nda, ikinci tören ise 17 Mayıs'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Sanatçı, aynı gün öğle namazını müteakiben Adana'da Akkapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ali Özgentürk’ün senaryosunu yazdığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın başrolü Türkan Şoray da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Özgentürk ile fotoğraflarını yayınlayan Şoray "Çok değerli meslektaşım Ali Özgentür'’ü kaybettik. Derin üzüntü içerisindeyim. Herkes tarafından sevilen 'Selvi Boylum Alyazmalım'ın senaristiydi, Atıf Yılmaz'la birlikte. Filmde 'Sevgi Emektir” dedik. 'Hazal' filmimin de yönetmeniydi. Hazal filmi de San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ödülü kazanmıştı. Sinemada yeri dolmayacak. Allah'tan ona rahmet yakınlarına da sabırlar diliyorum" dedi.