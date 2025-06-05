Türkan Şoray’ın Kızı Yağmur Ünal’ın Yeni Aşkı Herkesi Şaşırttı!

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ile usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı, yapımcı Yağmur Ünal, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin zirvesinde. Geçtiğimiz dönemde finans dünyasının tanınmış isimlerinden Serhan Mark Kohen ile ilişkisini noktalayan Ünal, bu kez bambaşka bir isimle aşk yaşıyor.

Yeni Aşk Gastronomi Dünyasından: Eren Kesimer

Yağmur Ünal’ın gönlünü kaptırdığı yeni isim, gastronomi sektörünün öne çıkan şeflerinden Eren Kesimer oldu. Ünal’ın, Kesimer ile ilişkisini doğrulamasıyla birlikte magazin dünyası adeta hareketlendi. Ancak asıl dikkat çeken detay, Eren Kesimer’in daha önce ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger ile dört yıl süren bir birliktelik yaşamış olmasıydı.

“Çok Mutluyuz”

Aşk iddialarının ardından kamuoyunun merakla beklediği açıklama doğrudan Yağmur Ünal’dan geldi. Ünal, “Evet, ilişkimiz yeni başladı ve çok mutluyuz” diyerek duygularını açık yüreklilikle paylaştı.

Sinemanın Sultanının Kızı Yine Gündemde

Yapımcı kimliği kadar köklü ailesiyle de sık sık konuşulan Yağmur Ünal, özel hayatındaki bu yeni gelişmeyle bir kez daha sosyal medyanın ve magazin dünyasının ilgi odağı olmayı başardı.