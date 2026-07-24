Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray ile çağdaş Türk resim sanatının özgün ustalarından Yalçın Gökçebağ’ın “Hatıralar Bahçesinde Buluşma” adlı sergisi, 13 Haziran’da Müze Gazhane’de kapılarını açmıştı…

Şoray ve Gökçebağ, o tarihten bu yana ilgiyle izlenen sergi kapsamında önceki gün bir araya geldi… Buluşmaya İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Kadıköy Belediyesi Başkanı Mesut Kösedağı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da katıldı.

ÖZEL BİR SERGİ

Sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünü, Berna Bağlam ve Zeki Hozer’in sanat koordinatörlüğünü ve Bircan Usallı Silan’ın sanat direktörlüğünü yaptığı sergi, Şoray’ın resimleri, özel tasarlanmış kostüm ve enstalasyonları, Gökçebağ’ın son dönem yapıtlarından oluşan seçkilerle birlikte izleyiciyle buluştu…

‘Belleğimdeki görüntüler’

Renkli buluşmada okul sıralarından beri resme zaafı olduğunu belirten Şoray, bu tutkusunu şöyle anlattı: Boş bir kağıt gördüğümde hemen bir şeyler çizerdim. İlk zamanlarda daha çok çiçekler ve tabiat resimleri yapıyordum. Hatta Atıf Yılmaz’ın bir portresini çizmiştim, bir dergide yayımlanmıştı… Sonra kadınlık hallerini resmetmek istedim. Başlık parasına satılan çocuk gelinler, hayatta tutunmaya çalışan, ezilen, şiddete uğrayan, ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadınları… Oynadığım filmlerden belleğimde kalan görüntüler ve duygularla bunları tuvale aktarmaya çalıştım.

(Soldan Sağa) Yalçın Gökçebağ - Türkan Şoray - Nuri Aslan - Mesut Kösedağı

‘Hayatımı resme adamak isterdim’

Çizdiği resimlerin uzun yıllardır deposunda, karanlıkta durduğunu belirten Şoray, sergi kararını da şöyle açıkladı: ‘’Yalçın Bey onları görmek isteyince büyük bir tereddütle ona gösterdim. Resimlerim hakkında öyle güzel şeyler söyledi ki hem şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Sergi teklifi geldiğinde de büyük bir mutlulukla kabul ettim… Öte yandan hayatımı resme adamayı çok isterdim. Ancak sinema benim için her zaman birinci plandaydı. Bu yüzden resim de hayatımdaki pek çok şey gibi geri planda kaldı.”

Şoray, tek tek resimlerinin hikayelerini anlattı.

‘Siz her ışıkta güzelsiniz’

Türkan Şoray bir ara loş ortamda fotoğrafları çekilince ‘insan böyle kötü çıkıyor’ dedi ve basın mensuplarından flaş kullanmalarını rica etti. Bunun üzerine devreye giren Başkan Mesut Kösedağı ‘’Sizin kötü çıkma şansınız olur mu? Sultanım siz her ışıkta güzelsiniz’’ dedi.

Yalçın Gökçebağ: Bu resimler bir dışavurum

Sergide yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Yalçın Gökçebağ da “İnsanları sanata alıştırmak, duvarlara resim astırmak bizim görevimiz. Biz bunu İstanbul’dan Anadolu’ya da yaymaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkan Şoray’ın resimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan usta ressam, eserlerin taşıdığı duygusal derinliğe dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Türkan Şoray’ın resimlerine sadece bakıp geçmemek gerekiyor. Önemli olan bu portrelerin içeriğine, anlattığı duyguya ulaşabilmek. Kendisinin de söylediği gibi bunlar bir dışavurum. Oynadığı filmlerde canlandırdığı kadınlardan belleğinde kalan duyguları resmediyor. O dönemin kadınlarının psikolojik dünyasını tuvale taşıyor. Bu yönüyle eserleri dışavurumcu bir anlayışın izlerini taşıyor. Bu resimler sağdan başlayıp solda biten sıradan resimler değil; duyguyu anlatan ekspresyonist çalışmalardır.”