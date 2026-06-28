Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi.
Buradaki törenin ardından cenaze namazı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.
Cami avlusunda düzenlenen törene sanat camiasından çok sayıda isim ve Kadire İnanır'ın sevenleri katıldı.
TÜRKAN ŞORAY DA KATILDI
Törene katılan Türkan Şoray da Birçok filmde başrolleri paylaştığı Kadir İnanır'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Görüntülerde Türkan Şoray'ın camiye geldiği sırada yürümekte zorlandığı görüldü.
Kadir İnanır'ın tabutu başına gelen Türkan Şoray, bir süre burada bulundu.
HABERİ ALDIĞINDA FENALAŞMIŞTI
Öte yandan, Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği haberini telefonla alan Türkan Şoray'ın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.
Şoray'ın büyük bir şok yaşadığı, aniden fenalaştığı ve gözyaşları içinde kalarak telefon konuşmasına devam edemediği belirtildi.