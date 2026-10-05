Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, yeğeni Ahmet Kaan'ın Aybüke ile gerçekleşen düğününde ailesiyle bir araya geldi. Şoray'ın kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer'in de katıldığı gecede, üç kız kardeş aynı karede buluştu.

Aile için anlamlı geceden paylaşılan fotoğraf, nostaljik görüntüsüyle sosyal medyada beğeni toplarken, düğünün ilk anlarında yaşanan duygusal anlar da kameralara yansıdı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ AYNI KAREDE BULUŞTU

Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan ile Aybüke'nin düğününe çok sayıda davetli katıldı. Gecenin en dikkat çeken karelerinden biri ise Türkan Şoray, Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer'in birlikte verdiği poz oldu.







Üç kız kardeşin yıllar sonra aynı karedeki görüntüsü takipçilerden de beğeni aldı. Aile fotoğrafı, Türkan Şoray ve kız kardeşlerinin geçmişten bugüne uzanan birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKAN ŞORAY VE FİGEN ÇEVİK GEZER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ahmet Kaan ve Aybüke'nin düğününde duygusal anlar da yaşandı. Çiftin sahneye çıktığı ilk anda Türkan Şoray ve annesi Figen Çevik Gezer'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Yeğeninin en mutlu gününe tanıklık eden Şoray'ın duygusal anları kameralara yansıdı.

TÜRKAN ŞORAY'IN GÜZELLİĞİ YİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray, düğünde zarafetiyle de öne çıktı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle objektiflere yansıyan Şoray, gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

UZUN ZAMAN SONRA ÜÇ KIZ KARDEŞ AYNI KAREDE

Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın yanı sıra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Figen Çevik Gezer de oğlu Ahmet Kaan'ın düğününde objektiflere yansıdı.

Kameralardan uzak durmasıyla bilinen Figen Çevik Gezer'in de katıldığı düğünde üç kız kardeş uzun bir aradan sonra ilk kez yan yana görüntülendi. Türkan Şoray, Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer'in birlikte verdiği poz, sosyal medyada “Üç kız kardeş uzun zaman sonra bir arada” yorumlarına neden oldu.

Aile fotoğrafı, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.