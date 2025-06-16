Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Türkbükü Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde makilik alanında çıkan yangın korku ve heyecana neden oldu.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yaygın mahalle arasındaki lüks villaların içine kadar girdi bazı villa ve sitede yaşayanlar jandarma tarafından tahliye edildi.

Sitelerin bahçelerine kadar giren alevlerin belediye İtfaiye ve orman itfaiye ekipleri ile sitelerde yaşayan işçiler ve inşaat işçileri ile vatandaşlar müdahale etti.

Yangına helikopter ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İKİ SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 saatte kısmen kontrol altına alınan yangının kaynak makinesi ile demir kapı yapmaya çalışan işçiler nedeniyle çıktığı ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri kaynak makinesinden çıktığı iddia edilen demir kapının bulunduğu bölgede inceleme yaptı.

Yangında ilk belirlemelere göre 12 hektarlık makilik alan kül oldu.