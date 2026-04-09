Araştırmada 1500’den fazla dil detaylı şekilde incelendi. Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, dillerin tamamen rastgele yapılarla oluşmadığı ve belirli kurallar çerçevesinde şekillendiği belirlendi. Farklı kıtalarda ve kültürlerde ortaya çıkmış olmalarına rağmen, dillerin benzer gramer yapıları ve kullanım alışkanlıkları geliştirdiği tespit edildi.

Bilim insanları özellikle dilbilgisi yapılarında tekrar eden kalıplara dikkat çekti. Örneğin bir dilde fiilin cümle sonunda yer aldığı durumlarda, diğer dil unsurlarının da buna uyum sağlayacak şekilde konumlandığı görüldü. Bu tür yapısal benzerliklerin, birbirinden tamamen bağımsız dillerde bile ortaya çıkması dikkat çekti.

Çalışmada geniş bir veri tabanı kullanılarak daha önce teorik olarak öne sürülen evrensel dil özellikleri test edildi. Araştırmacılar, bu özelliklerin önemli bir kısmı için güçlü istatistiksel kanıtlar elde ettiklerini ve özellikle bazı dil kurallarının birçok dilde ortak şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

Uzmanlara göre bu benzerliklerin temelinde insan beyninin dili işleme biçimi yatıyor. Ortak bilişsel yapı ve iletişim ihtiyaçları, dillerin belirli kalıplar etrafında gelişmesine neden oluyor.

Sonuç olarak bu araştırma, dünya üzerindeki dil çeşitliliğine rağmen insanların iletişim kurarken benzer zihinsel mekanizmaları kullandığını gösteriyor. Elde edilen bulgular, dilin evrimi ve insan zihninin işleyişi hakkında önemli ipuçları sunuyor.